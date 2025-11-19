Campus Salute | dopo New York arriva a Detroit Il progetto nato a Napoli esportato negli Usa

Dopo il successo della tappa newyorkese, Campus Salute – l’iniziativa dedicata alla promozione della prevenzione sanitaria e del volontariato medico – è approdata per la prima volta a Detroit, grazie alla collaborazione tra il Consolato d’Italia e la Società Dante Alighieri del Michigan. Un appuntamento atteso, che conferma la vocazione del progetto a fare da ponte tra salute, educazione e cultura. Importante inoltre la collaborazione con Davide Ippolito, lo staff de Il Newyorkese e Italia America reputation lab, partner strategico nello sviluppo del Campus negli Stati Uniti Attivo dal 2015, Campus Salute porta nelle comunità italiane nel mondo un modello di prevenzione ispirato alla sanità pubblica italiana e al volontariato come strumento di coesione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it