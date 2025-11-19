Campionati italiani es b a2 Ostia 2025
Bronzo di carattere per il Judo OK Arezzo: Emma Corsi brilla agli Italiani Esordienti B A2 Fine settimana intenso al PalaPellicone di Ostia, dove sono andati in scena i Campionati Italiani Esordienti B A2. Un palazzetto che, durante eventi così, sembra respirare da solo: tensione nell’aria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
