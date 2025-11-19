Campi Flegrei trema ancora la terra | popolazione avverte nuova scossa

Napolitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi (19,21), mercoledì 19 novembre, nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Vesuviano, l'evento ha presentato una magnitudo di 2.5 ad una profondità di 3 chilometri.La scossa rientra in uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

