Campi Flegrei trema ancora la terra | popolazione avverte nuova scossa
Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi (19,21), mercoledì 19 novembre, nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Vesuviano, l'evento ha presentato una magnitudo di 2.5 ad una profondità di 3 chilometri.La scossa rientra in uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Sciame sismico in intensificazione ai #CampiFlegrei: 10 scosse in poco più di tre ore Vai su X
(?Roberto Russo) Nei Campi Flegrei è aumentato il rischio di improvvise esplosioni freatiche (cioé una eruzione esplosiva che si genera in seguito al riscaldamento di acqua freatica senza la partecipazione diretta del magma). Lo ha confermato Fabio Florin - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 88 eventi sismici, confermato il bradisismo in aumento - Sono stati 88 gli eventi sismi registrati nella scorsa settimana, i dettagli ... Si legge su ilsussidiario.net
Sisma, tremano ancora i Campi Flegrei - 7 con l'epicentro localizzato a ridosso della Solfatara ... Lo riporta rainews.it
Campi Flegrei: in corso sciame uno sismico, la scossa più forte magnitudo 2.7 - È in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico iniziato questa mattina alle ore 11. Scrive msn.com