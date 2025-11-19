Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.7 | in corso sciame sismico
È in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico iniziato questa mattina alle ore 11.36. Lo ha reso noto l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. Alle 13.49 si è verificato un terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro localizzato a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli (Napoli), a una profondità di 3 km. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 108 segnalazioni in un raggio di 10km. Scarica la app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale Vai su X
(?Roberto Russo) Nei Campi Flegrei è aumentato il rischio di improvvise esplosioni freatiche (cioé una eruzione esplosiva che si genera in seguito al riscaldamento di acqua freatica senza la partecipazione diretta del magma). Lo ha confermato Fabio Florin - facebook.com Vai su Facebook
Tremano di nuovo i Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 13.49 - La scossa segue altri eventi di minore intensità nel corso di tutta la mattinata, il più forte dei quali era stato quello delle ... Secondo napolitoday.it
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa questa mattina di magnitudo 1.8: avvertita a Napoli e Pozzuoli - Un nuovo terremoto si è registrato ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi, martedì 18 novembre, precisamente alle ore 6 ... Si legge su fanpage.it
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 alle 12,54 di oggi, epicentro a Bacoli - 4 ai Campi Flegrei, epicentro a Bacoli a 2,3 chilometri di profondità. Da fanpage.it