Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.7 | in corso sciame sismico

È in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico iniziato questa mattina alle ore 11.36. Lo ha reso noto l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. Alle 13.49 si è verificato un terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro localizzato a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli (Napoli), a una profondità di 3 km.

