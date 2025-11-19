Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.7 | in corso sciame sismico

Lapresse.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico iniziato questa mattina alle ore 11.36. Lo ha reso noto l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. Alle 13.49 si è verificato un terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro localizzato a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli (Napoli), a una profondità di 3 km. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

campi flegrei scossa di magnitudo 27 in corso sciame sismico

© Lapresse.it - Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.7: in corso sciame sismico

News recenti che potrebbero piacerti

Tremano di nuovo i Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 13.49 - La scossa segue altri eventi di minore intensità nel corso di tutta la mattinata, il più forte dei quali era stato quello delle ... Secondo napolitoday.it

campi flegrei scossa magnitudoTerremoto ai Campi Flegrei, scossa questa mattina di magnitudo 1.8: avvertita a Napoli e Pozzuoli - Un nuovo terremoto si è registrato ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi, martedì 18 novembre, precisamente alle ore 6 ... Si legge su fanpage.it

campi flegrei scossa magnitudoTerremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 alle 12,54 di oggi, epicentro a Bacoli - 4 ai Campi Flegrei, epicentro a Bacoli a 2,3 chilometri di profondità. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Scossa Magnitudo