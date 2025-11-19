Campi Flegrei cresce il rischio di esplosioni freatiche Gli esperti | Non ci sono avvertimenti fare attenzione a ogni minimo segnale

Si chiamano esplosioni freatiche e si verificano quando l’acqua sotterranea surriscaldata si trasforma in vapore in modo improvviso, cominciando a fare pressione per risalire fino a “sfogarsi” in superficie liberando acqua, gas e frammenti rocciosi. Il fenomeno è noto da tempo, ma è diventato più preoccupante dopo che, nel corso di un incontro tra le autorità tecniche a Bagnoli, gli esperti hanno confermato che nei Campi Flegrei il rischio di esplosioni freatiche è aumentato. Come si intuisce non si può fare molto: «Il problema delle esplosioni freatiche è che  non avvertono », ha spiegato Fabio Florindo, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 🔗 Leggi su Open.online

