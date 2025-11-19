Campi Flegrei cresce il rischio di esplosioni freatiche Gli esperti | Non ci sono avvertimenti fare attenzione a ogni minimo segnale
Si chiamano esplosioni freatiche e si verificano quando l’acqua sotterranea surriscaldata si trasforma in vapore in modo improvviso, cominciando a fare pressione per risalire fino a “sfogarsi” in superficie liberando acqua, gas e frammenti rocciosi. Il fenomeno è noto da tempo, ma è diventato più preoccupante dopo che, nel corso di un incontro tra le autorità tecniche a Bagnoli, gli esperti hanno confermato che nei Campi Flegrei il rischio di esplosioni freatiche è aumentato. Come si intuisce non si può fare molto: «Il problema delle esplosioni freatiche è che non avvertono », ha spiegato Fabio Florindo, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 🔗 Leggi su Open.online
#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 10 segnalazioni in un raggio di 3km. Scarica la app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale Vai su X
Non perdete l’appuntamento con “Punti di Vista”, Mercoledi 19 Novembre 2025 alle ore 20.10, sul telecomando della televisione premi 99. L’idea innovativa di Claudio Ciotola, in collaborazione con Campi Flegrei TV, prende vita con un nuovo episodio di Pun - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 88 eventi sismici, confermato il bradisismo in aumento - Sono stati 88 gli eventi sismi registrati nella scorsa settimana, i dettagli ... Si legge su ilsussidiario.net
Campi Flegrei, cresce il sollevamento del suolo: +2,5 cm al mese, 165 scosse in una settimana - Campi Flegrei, cresce il sollevamento del suolo: +2,5 cm al mese, 165 scosse in una settimana. Segnala 2anews.it
Campi Flegrei, aumenta la Co2 ma sismicità sotto la magnitudo 2.5 - Confronto a Bagnoli sugli studi degli ultimi 4 anni, finanziati dal progetto Love Campi Flegrei ... Segnala rainews.it