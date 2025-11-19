Campania Silvestro FI | domani incontro con prefetto per Castellamare di Stabia
Silvestro: «Domani dal Prefetto per fare chiarezza sulla situazione politica di Castellammare». «Questa sera sono a Castellammare di Stabia per partecipare a un evento elettorale, come già programmato nei giorni scorsi. La situazione politica che si è aperta in città merita però la massima attenzione. Per questo domani mattina sarò dal Prefetto per approfondire quanto emerso in questi mesi e verificare con l’autorità prefettizia lo stato delle cose. Castellammare ha bisogno di stabilità, chiarezza e buon governo. Il mio impegno è essere al fianco dei cittadini e garantire che ogni passaggio avvenga nella piena tutela dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’Assemblea Regionale WWF Campania del 15/11/2025, alla quale hanno partecipato anche guide ed amici dell'Oasi del Bosco di San Silvestro, si è dimostrata un momento importante di condivisione, di relazioni, di informazione sulle attività del WWF nella - facebook.com Vai su Facebook
A #Trecase parliamo della Campania che vogliamo con una grande folla “azzurra” insieme a Martusciello, Silvestro e il candidato al consiglio regionale Librandi! Vai su X
Campania: Silvestro (FI), 'inaccettabile trasformare un altare in palco elettorale' - "Quanto accaduto nella chiesa di San Simeone Profeta a Marcianise rappresenta un fatto grave e inaccettabile. iltempo.it scrive
Regionali Campania, domani sul Mattino in edicola il «faccia a faccia» di Fico e Cirielli con la redazione - A pochi giorni dal voto, Edmondo Cirielli e Roberto Fico sono stati ospiti del Mattino per un «faccia a faccia» con la redazione. Come scrive ilmattino.it
Campania. Sabato Fi presenta candidati Salerno alle regionali - Politica: Sabato 8 novembre alle ore 16:00, presso il Novotel di via Generale Clark a Salerno, si terrà l’incontro “La Salerno che riparte, la Campania c ... Secondo cilentonotizie.it