Campania Silvestro FI | domani incontro con prefetto per Castellamare di Stabia

Silvestro: «Domani dal Prefetto per fare chiarezza sulla situazione politica di Castellammare». «Questa sera sono a Castellammare di Stabia per partecipare a un evento elettorale, come già programmato nei giorni scorsi. La situazione politica che si è aperta in città merita però la massima attenzione. Per questo domani mattina sarò dal Prefetto per approfondire quanto emerso in questi mesi e verificare con l’autorità prefettizia lo stato delle cose. Castellammare ha bisogno di stabilità, chiarezza e buon governo. Il mio impegno è essere al fianco dei cittadini e garantire che ogni passaggio avvenga nella piena tutela dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it