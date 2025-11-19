Campagna di sensibilizzazione contro la discriminazione di genere nella Giornata Internazionale dell’Uomo

La Campagna “La MIA denuncia è uguale alla TUA” nasce con il presupposto di richiamare l’attenzione pubblica sul tema della parità di trattamento nelle denunce di reato, indipendentemente dal genere di chi le presenta e di affrontare con maggiore equilibrio e trasparenza il modo in cui le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it