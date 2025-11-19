Campagna di monitoraggio con un clic
Dopo il Consiglio comunale nel quale era stata respinta la mozione di Grosseto Città Aperta, il vicesindaco aveva detto che "non c’era nulla di definito, c’è uno studio ancora sotto valutazione. Dobbiamo fare una verifica bella e approfondita". Buone intenzioni che Grosseto Città Aperta ha colto al volto traducendo il tutto in azioni concrete e verificabili. "Un contributo – spiega Ginevra Detti – che passa anche per il lancio di una campagna di monitoraggio e censimento delle alberature secche presenti in città e nelle frazioni, che abbiamo denominato ‘ Verde in mappa. Cartografia partecipata delle piante secche in città’". 🔗 Leggi su Lanazione.it
