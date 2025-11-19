Cammina 2 minuti e scopri se il tuo cervello sta invecchiando prima del tempo
L’esercizio fisico migliora le prestazioni sotto stress, eleva l’umore fino a 12 ore dopo soli 20 minuti di attività moderata e, secondo uno studio di Harvard durato 30 anni, può aumentare la durata della vita di 12-14 anni riducendo del 50% il rischio di Alzheimer. Ma una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature ha rivelato qualcosa di ancora più sorprendente: le persone in forma hanno un cervello strutturalmente diverso, con capacità cognitive superiori in termini di memoria, ragionamento e capacità di giudizio. Durante lo studio, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di camminare il più velocemente possibile per due minuti, misurando la distanza percorsa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
