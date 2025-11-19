Camicia e gonna lunga come la signorina Rottenmeier ma con più stile e perfetto per l' ufficio | 5 idee

Lo stile della signorina Rottenmeier è passato di moda? Niente affatto. Eponimo di morigeratezza nei costumi e nel “costume”, la signorina Rottenmeier era l’istitutrice di Clara, l’amica di Heidi nella serie animata che da quest’ultima prendeva il nome. Ma l’abbinamento tra gonna lunga e camicetta può essere tutt’altro che noioso, anche se spesso è abbastanza rigoroso per andare al lavoro. Qui di seguito alcuni consigli. Osare un po’ tra trasparenze e tubini. Una gonna a tubino nero o blu scuro è sempre un grande classico, ed è perfetta per tutte le donne over 50 che svolgono un lavoro in ufficio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

