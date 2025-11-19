Cambio in panchina per l' Unicusano Avellino Basket | Di Carlo subentra a Buscaglia

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unicusano Avellino Basket informa di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra coach Maurizio Buscaglia. Al tempo stesso il club biancoverde ha affidato la guida tecnica, fino al termine della stagione, a coach Gennaro Di Carlo. Il tecnico di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cambio panchina unicusano avellinoAvellino Basket: esonerato Buscaglia, ecco Di Carlo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

cambio panchina unicusano avellinoA2 - Vuelle Pesaro a tutta forza: messa ko anche Unicusano Avellino - L’Unicusano Avellino esce sconfitta dal parquet dell’Adriatic Arena sotto i colpi della Victoria Libertas Pesaro, che si impone con autorità per 93- Si legge su pianetabasket.com

cambio panchina unicusano avellinoA2 - La capolista Vuelle Pesaro per l'Unicusano Avellino Basket - 30 alla Vitrifrigo Arena la squadra di coach Maurizio Buscaglia affronta la capolista Victoria Libertas Pesaro. Come scrive pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Cambio Panchina Unicusano Avellino