Cambio in panchina per l' Unicusano Avellino Basket | Di Carlo subentra a Buscaglia
L'Unicusano Avellino Basket informa di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra coach Maurizio Buscaglia. Al tempo stesso il club biancoverde ha affidato la guida tecnica, fino al termine della stagione, a coach Gennaro Di Carlo. Il tecnico di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
