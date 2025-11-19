Cambio al vertice al provveditorato Lionti Uil Sicilia | Moschella saprà garantire continuità

La Uil Sicilia, guidata dalla segretaria generale Luisella Lionti, manda i più sinceri auguri di buon lavoro a Bernardo Moschella, nuovo provveditore agli studi di Palermo, che succede a Fiorella Palumbo. “La scuola è il primo luogo in cui si ci incontra, si cresce e dove si sostiene la cultura e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it