Camarda si racconta | Sogno la Nazionale maggiore Quando ho esordito a San Siro con il Milan…

19 nov 2025

Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha svelato il suo sogno nel cassetto e ripercorso alcuni momenti più significativi come l'esordio a San Siro con i rossoneri: ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

