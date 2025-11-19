Call My Agent - Italia 3 | La nostra video intervista a Michele Di Mauro Sara Drago e Maurizio Lastrico

Comingsoon.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è tornata con la terza stagione Call My Agent - Italia: abbiamo intervistato gli interpreti degli agenti Vittorio, Lea e Gabriele, sempre più in bilico sulla linea sottile tra verità e finzione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

call my agent italia 3 la nostra video intervista a michele di mauro sara drago e maurizio lastrico

© Comingsoon.it - Call My Agent - Italia 3: La nostra video intervista a Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico

News recenti che potrebbero piacerti

call my agent italiaCall My AgentItalia 3, intervista a Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze - Italia 3, intervista a Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze (Monica, Pierpaolo, Camilla e Sofia). Da tvserial.it

call my agent italiaCall my Agent 3 Italia, la terza stagione arriva su Sky: quando in tv, cast e anticipazioni - Al via la terza stagione di Call my Agent 3 Italia: il cast, le anticipazioni e quando esce su Sky: tutto quello che c'è da sapere! Riporta superguidatv.it

call my agent italiaCall My Agent Italia 3, la serie Sky è diventata grande e anche commovente - serie tv comedy di Sky nata come remake nostrano della francese Dix pour Cent, ma ormai con un'identità fortemente indipendente - Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Call My Agent Italia