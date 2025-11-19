Call My Agent - Italia 3 | La nostra video intervista a Michele Di Mauro Sara Drago e Maurizio Lastrico

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è tornata con la terza stagione Call My Agent - Italia: abbiamo intervistato gli interpreti degli agenti Vittorio, Lea e Gabriele, sempre più in bilico sulla linea sottile tra verità e finzione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Call My Agent - Italia 3: La nostra video intervista a Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico

News recenti che potrebbero piacerti

Call My Agent – Italia torna con la stagione 3! Abbiamo incontrato i protagonisti per parlare di novità, retroscena e tanta ironia sul mondo dello spettacolo Scopri le interviste #CallMyAgentItalia #Stagione3 #Interviste #MicheleDiMauro #SaraDrago #Mau - facebook.com Vai su Facebook

Call My Agent – Italia 3, intervista a Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze - Italia 3, intervista a Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze (Monica, Pierpaolo, Camilla e Sofia). Da tvserial.it

Call my Agent 3 Italia, la terza stagione arriva su Sky: quando in tv, cast e anticipazioni - Al via la terza stagione di Call my Agent 3 Italia: il cast, le anticipazioni e quando esce su Sky: tutto quello che c'è da sapere! Riporta superguidatv.it

Call My Agent Italia 3, la serie Sky è diventata grande e anche commovente - serie tv comedy di Sky nata come remake nostrano della francese Dix pour Cent, ma ormai con un'identità fortemente indipendente - Secondo today.it