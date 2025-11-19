Calimera il piccolo Elia ucciso nel sonno La mamma all’ex | Ritieniti responsabile qualsiasi cosa ci capiti

Sarebbe morto per asfissia meccanica Elia, il bimbo di 8 anni ucciso pare nel sonno dalla mamma, la 35enne Najoua Minniti, a sua volta morta suicida. Attesa per l'autopsia. Il papà in un esposto nel 2024: "La mia ex ha dichiarato di ritenermi responsabile di qualsiasi cosa capitasse a lei e al bambino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

