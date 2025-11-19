Lo zio di Elia Perrone: ‘I servizi sociali dovevano intervenire’. Un dramma che sconvolge, l’ennesimo che scuote una comunità incapace di comprendere come un bambino di otto anni, Elia Perrone, potesse essere lasciato solo in un contesto familiare così fragile. La tragedia è avvenuta tra il 17 e il 18 novembre a Calimera, in provincia di Lecce, ma porta con sé una scia di interrogativi che oggi diventano macigni: denunce, timori, richieste d’aiuto e segnali allarmanti che, secondo i parenti, non sarebbero stati ascoltati. A parlare è Brizio Tommasi, lo zio del padre di Elia, che non nasconde l’amarezza: «I servizi sociali e la scuola dovevano intervenire. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Calimera, il grido inascoltato del piccolo Elia: ‘Lo diceva ai nonni’, l’esposto del padre e il parere dei servizi sociali