Calimera | bimbo di nove anni trovato morto in casa Il cadavere della mamma era stato rinvenuto in mare
La madre ritrovata cadavere in mare e il figlio di appena nove anni ritrovato morto in casa: una duplice tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Calimera e l’intero Salento. La donna, 35enne, aveva fatto perdere le sue tracce nel primo pomeriggio di oggi e con lei il figlio: a dare l’allarme era stato il padre del bambino, preoccupato per il fatto che il piccolo non fosse stato neanche accompagnato a scuola. Le ricerche della donna si erano concluse nel pomeriggio quando il suo cadavere era stato ritrovato casualmente da un sub nelle acque di San Foca e in serata la terribile scoperta: il bambino è stato ritrovato, anche lui senza vita, nella casa che condivideva con la madre a Calimera. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Bimbo 8 anni trovato morto in casa a Calimera (Lecce), cadavere della madre recuperato in mare poco prima
