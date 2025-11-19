Calimera | bimbo di nove anni trovato morto in casa Il cadavere della mamma era stato rinvenuto in mare poche ore prima
La madre ritrovata cadavere in mare e il figlio di appena nove anni ritrovato morto in casa: una duplice tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Calimera e l’intero Salento. La donna, 35enne, aveva fatto perdere le sue tracce nel primo pomeriggio e con lei il figlio: a dare l’allarme era stato il padre del bambino, preoccupato per il fatto che il piccolo non fosse stato neanche accompagnato a scuola. Le ricerche della donna si erano concluse nel pomeriggio quando il suo cadavere era stato ritrovato casualmente da un sub nelle acque di San Foca e in serata la terribile scoperta: il bambino è stato ritrovato, anche lui senza vita, nella casa che condivideva con la madre a Calimera. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
+++ +++ Lecce, orrore a Calimera: bimbo di 8 anni scoperto senza vita in casa dopo il ritrovamento della madre in mare. La donna, originaria della provincia di Reggio Calabria, aveva 35 anni e viveva insieme al figlio nell’appartamento in via Montinari a Cali - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo 8 anni trovato morto in casa a Calimera (Lecce), cadavere della madre recuperato in mare poco prima Vai su X
Trovato morto bimbo di 9 anni: choc dopo il recupero di un cadavere in mare, quasi certamente la madre - Un bimbo ucciso a Calimera, una donna morta in mare a Torre dell'Orso, quasi certamente la madre. Segnala quotidianodipuglia.it
Calimera: bimbo di nove anni trovato morto in casa Il cadavere della mamma era stato rinvenuto in mare poco prima - La madre ritrovata cadavere in mare e il figlio di appena nove anni ritrovato morto in casa: una duplice tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Calimera e l’intero Salento. Come scrive noinotizie.it
Lecce, orrore a Calimera: bimbo di 8 anni scoperto senza vita in casa dopo il ritrovamento della madre in mare - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Da msn.com