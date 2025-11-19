Calimera | bimbo di nove anni trovato morto in casa Il cadavere della mamma era stato rinvenuto in mare poche ore prima

Noinotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre ritrovata cadavere in mare e il figlio di appena nove anni ritrovato morto in casa: una duplice tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Calimera e l’intero Salento. La donna, 35enne, aveva fatto perdere le sue tracce nel primo pomeriggio e con lei il figlio: a dare l’allarme era stato il padre del bambino, preoccupato per il fatto che il piccolo non fosse stato neanche accompagnato a scuola. Le ricerche della donna si erano concluse nel pomeriggio quando il suo cadavere era stato ritrovato casualmente da un sub nelle acque di San Foca e in serata la terribile scoperta: il bambino è stato ritrovato, anche lui senza vita, nella casa che condivideva con la madre a Calimera. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

calimera bimbo di nove anni trovato morto in casa il cadavere della mamma era stato rinvenuto in mare poche ore prima

© Noinotizie.it - Calimera: bimbo di nove anni trovato morto in casa Il cadavere della mamma era stato rinvenuto in mare poche ore prima

News recenti che potrebbero piacerti

calimera bimbo nove anniTrovato morto bimbo di 9 anni: choc dopo il recupero di un cadavere in mare, quasi certamente la madre - Un bimbo ucciso a Calimera, una donna morta in mare a Torre dell'Orso, quasi certamente la madre. Segnala quotidianodipuglia.it

Calimera: bimbo di nove anni trovato morto in casa Il cadavere della mamma era stato rinvenuto in mare poco prima - La madre ritrovata cadavere in mare e il figlio di appena nove anni ritrovato morto in casa: una duplice tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Calimera e l’intero Salento. Come scrive noinotizie.it

calimera bimbo nove anniLecce, orrore a Calimera: bimbo di 8 anni scoperto senza vita in casa dopo il ritrovamento della madre in mare - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calimera Bimbo Nove Anni