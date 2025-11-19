Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi | orari partite 20 novembre tv programma streaming
La giornata degli ottavi di finale ai Mondiali di beach volley di Adelaide si apre con una promessa di spettacolo e tensione competitiva. Alle 6.30 italiane scenderanno in campo Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, chiamate a un confronto ad altissima difficoltà contro le tedesche Linda Bock e Louisa Lippmann, una delle coppie più sorprendenti della stagione. Per le azzurre si tratta di un vero banco di prova dopo un percorso fin qui convincente: la vittoria nei sedicesimi contro MüllerTillmann ha confermato solidità, lucidità nei finali e capacità di adattarsi ai momenti di pressione. Dall’altra parte della rete, però, ci sarà una coppia in grande ascesa, capace di un mix di fisicità e ordine tattico che ne ha fatto una delle mine vaganti del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi #SkySport #WCQ2026 Vai su X
? WCBU 2025 – Team Italy Beach Ultimate Ci siamo! Dal 16 al 22 novembre le spiagge di Portimão Portogallo ospiteranno i Campionati Mondiali di Beach Ultimate 2025, l’evento più atteso del calendario WFDF. L’italia prenderà parte al mondiale c - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Gottardi/Orsi Toth-Bock/Lippmann, Mondiali beach volley 2025: orario, programma, streaming - Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth torneranno in campo nella mattinata italiana di giovedì 20 novembre contro le tedesche Linda Bock e Louisa Lippmann ... Lo riporta oasport.it
Mondiali Beach Volley: Scampoli/Bianchi chiudono al 17° posto - 21) dalle forti statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher ancora imbattute nel torneo iridato ... Da corrieredellosport.it
Mondiali Beach Volley: le coppie italiane superano il primo turno - Scampoli/Bianchi, battute dalle lettoni Tina/Anastasija 0- Segnala tuttosport.com