Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi | orari partite 20 novembre tv programma streaming

La giornata degli ottavi di finale ai Mondiali di beach volley di Adelaide si apre con una promessa di spettacolo e tensione competitiva. Alle 6.30 italiane scenderanno in campo Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, chiamate a un confronto ad altissima difficoltà contro le tedesche Linda Bock e Louisa Lippmann, una delle coppie più sorprendenti della stagione. Per le azzurre si tratta di un vero banco di prova dopo un percorso fin qui convincente: la vittoria nei sedicesimi contro MüllerTillmann ha confermato solidità, lucidità nei finali e capacità di adattarsi ai momenti di pressione. Dall’altra parte della rete, però, ci sarà una coppia in grande ascesa, capace di un mix di fisicità e ordine tattico che ne ha fatto una delle mine vaganti del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

