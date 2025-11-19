Calenda | Scudo democratico anti-ingerenze russe e cinesi Governo disponibile al confronto – Il video

"Lo scudo democratico è una norma attraverso la quale si riesce ad avere dei rapporti su ingerenze russe e cinesi sui social e sulle forze politiche. Abbiamo visto in Romania le elezioni completamente distorte da queste influenze. Il Governo è disponibile a discuterne, la democrazia deve essere forte", così Carlo Calenda intervistato dall'Agenzia Vista.

