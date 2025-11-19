Calenda | Gli ucraini non stanno perdendo L’Ucraina è un paese sano

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Gli ucraini non stanno perdendo, stanno combattendo metro per metro''. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

