Caldi comfy e chic I pigiami del momento a meno di 10 euro che non vorrai più smettere di indossare

Non raccontiamocela diversamente: la prima e unica cosa che vogliamo fare, una volta varcata la soglia di casa, è toglierci i vestiti di dosso per indossare l’uniforme domestico, quello caldo, comfy e chic, che ci fa sentire stilose anche tra le quattro mura del nostro appartamento. E se al posto di leggings e felpa indossassimo direttamente il pigiama? Non uno qualunque, intendiamoci, ma il modello best seller che sta andando a ruba, quello oversize che ci fa sentire avvolte in un caldo abbraccio e quello super cute e instagrammabile, che ci fa venir voglia di non togliercelo più. Insomma: il pigiama è una cosa seria e va scelto con criterio. 🔗 Leggi su Dilei.it

