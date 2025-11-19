Calderone | Lavoreremo per il concorso unico per assunzione assistenti sociali

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "Vinciamo tutti e ci arricchiamo tutti un po' di più ogni giorno, e lo dico perché penso che sia importante quell'azione che stiamo facendo per potenziare le equipe multidisciplinari. Il concorsone, come l'hai definito tu, ci deve dare la possibilità, anche se a tempo determinato, di usufruire di nuove professionalità. Però, ecco, io credo di potervi confermare che noi lavoreremo invece per il concorso unico nazionale per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali" così la Calderone intervenendo al convegno "La professione che serve". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calderone: "Lavoreremo per il concorso unico per assunzione assistenti sociali"

