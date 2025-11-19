Calciomercato Roma intrecci con Napoli e Inter | Frendrup e Pellegrini sul piatto

Vie del calciomercato infinite, e questo lo sappiamo ormai da tempo, in un valzer che, soprattutto in Italia, spesso si rivela tanto fumo e poco arrosto. A gennaio però la Roma progetta manovre importanti, per rimediare alle mancanze estive e per continuare a sognare dopo una prima parte di stagione quasi perfetta. L’attacco è la priorità ( occhio a Tel ), ma il centrocampo offre intrecci con Napoli e Inter che possono regalare sorprese inaspettate: in ballo ad esempio c’è ancora quel Lorenzo Pellegrini tornato importante per i giallorossi grazie a Gasperini ma ancora col contratto in scadenza a giugno 2026, cosa che costringe il club a cercargli una sistemazione a gennaio in caso di mancato accordo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

