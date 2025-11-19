Calciomercato Juve l’ex bianconero è rinato in Brasile Ora è in uscita dal proprio club d’appartenenza | Zenit in pressing il Milan osserva da lontano
Calciomercato Juve, l’ex Kaio Jorge è rinato in Brasile: 22 gol. Zenit in pressing, ma il Milan valuta il ritorno in Serie A dell’attaccante. Dopo due esperienze poco brillanti in Italia, Kaio Jorge ha trovato la sua dimensione in Brasile. L’attaccante classe 2003, tornato con la maglia del Cruzeiro dopo l’addio alla Juventus, ha completato il suo percorso di rinascita, chiudendo il 2025 con numeri straordinari: 22 gol in 41 presenze. La parentesi italiana di Kaio Jorge è stata difficile. Con la maglia della Juventus, ha collezionato 11 presenze senza segnare reti, e il prestito al Frosinone non aveva cambiato la situazione (22 partite con 3 gol). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
