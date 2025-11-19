Calciomercato Juve Fabrizio Romano stronca quella possibile trattativa | Non ci provano neanche è impossibile

Il punto del giornalista. Sul suo canale YouTube Fabrizio Romano parla così di Granit Xhaka, di recente accostato nuovamente al calciomercato Juve: « Volevo iniziare dalla Juventus perché negli ultimi giorni, come spesso accade durante la sosta, insomma, circolano tante notizie, tante indiscrezioni. Le ultime che arrivano nelle 24 ore precedenti a questo video riguardano un paio di giocatori accostati alla Juventus tra l'Italia e l'estero e su cui è giusto fare chiarezza. Il primo nome è quello di Granit Xhaka.

