Calciomercato Inter non solo Gila | Marotta ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio Le ultime

Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per rinforzare la rosa prendendo dei giocatori della Lazio. Il nome nuovo finito nel mirino dei biancocelesti Il calciomercato dell’Inter potrebbe riservare nelle prossime settimane un colpo a sorpresa direttamente dalla Capitale. La dirigenza nerazzurra, già concentrata su nomi come Mario Gila, difensore centrale spagnolo, e Nicolò Rovella, giovane regista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, non solo Gila: Marotta ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio. Le ultime

Contenuti che potrebbero interessarti

#Inter, se parte #Frattesi occhio a #Ferguson. #calciomercato https://buff.ly/2t04hjG Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/gJ3YtaH - facebook.com Vai su Facebook

Una sfida a 360° bmbr.cc/jxzb8ma #Calciomercato #Inter #Milan Vai su X

Calciomercato Inter, non solo Gila: Marotta ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio. Le ultime - Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per rinforzare la rosa prendendo dei giocatori della Lazio. Segnala calcionews24.com

Calciomercato Inter, difesa da ringiovanire: nella lista di Marotta ci sono anche due obiettivi Juve - Il francese era già stato seguito l’estate scorsa, ma i nomi che fanno gola a Chivu sono anche altri ... Si legge su tuttosport.com

Gila Inter, i nerazzurri insistono per il difensore della Lazio: la possibile mossa di Marotta per ‘incastrare’ Lotito - Gila Inter, i nerazzurri non mollano il difensore e hanno già avanzato una proposta di 20 milioni di euro per provare a strappare il giocatore Il tema “Gila Inter” è diventato uno dei più caldi del me ... Come scrive calcionews24.com