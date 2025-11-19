Calciomercato Inter il regista Lazio non più incedibile | affare low cost

Calciomercato Inter. La parabola di Matteo Guendouzi alla Lazio si è improvvisamente inclinata verso il basso. Il centrocampista francese, classe ’99, arrivato a Roma come uno dei simboli del nuovo corso biancoceleste, oggi si ritrova tra i possibili sacrificabili del club. Un ribaltone inatteso, che coincide con il cambio di modulo e con un mercato estivo bloccato che ha complicato la gestione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Guendouzi sta pagando il ritorno al 4-3-3, un sistema che non esalta le sue caratteristiche. Senza un vero erede di Luis Alberto, Sarri ha affidato al francese gran parte delle responsabilità creative e, soprattutto, realizzative. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it