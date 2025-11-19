Inter News 24 Ecco chi è. Il mercato dell’Inter potrebbe arricchirsi di un colpo a sorpresa proveniente dalla Capitale. Oltre ai nomi già noti di Mario Gila, difensore centrale spagnolo, e Nicolò Rovella, giovane regista ex Monza, sul taccuino della dirigenza nerazzurra è spuntato un profilo nuovo e di spessore internazionale: Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, noto per la sua grinta e dinamismo, non è più considerato un intoccabile in casa Lazio. Se fino a pochi mesi fa il suo status era quello di pilastro inamovibile, oggi la situazione è radicalmente cambiata, aprendo scenari di mercato imprevisti per il club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è un nome del tutto nuovo per il centrocampo: Ausilio può far leva su un aspetto per strapparlo alla Lazio!