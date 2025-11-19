Calciomercato Inter c’è un nome del tutto nuovo per il centrocampo | Ausilio può far leva su un aspetto per strapparlo alla Lazio!

Internews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ecco chi è. Il mercato dell’Inter potrebbe arricchirsi di un colpo a sorpresa proveniente dalla Capitale. Oltre ai nomi già noti di Mario Gila, difensore centrale spagnolo, e Nicolò Rovella, giovane regista ex Monza, sul taccuino della dirigenza nerazzurra è spuntato un profilo nuovo e di spessore internazionale: Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, noto per la sua grinta e dinamismo, non è più considerato un intoccabile in casa Lazio. Se fino a pochi mesi fa il suo status era quello di pilastro inamovibile, oggi la situazione è radicalmente cambiata, aprendo scenari di mercato imprevisti per il club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter c8217232 un nome del tutto nuovo per il centrocampo ausilio pu242 far leva su un aspetto per strapparlo alla lazio

© Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è un nome del tutto nuovo per il centrocampo: Ausilio può far leva su un aspetto per strapparlo alla Lazio!

Scopri altri approfondimenti

calciomercato inter c8217232 nomeCalciomercato Inter, Marotta ha deciso: questo giocatore è il primo obiettivo per il centrocampo. La possibile mossa del club nerazzurro - Calciomercato Inter: Frattesi in uscita, Frendrup nel mirino dei nerazzurri. Da calcionews24.com

calciomercato inter c8217232 nomeCalciomercato Inter, difesa da ringiovanire: nella lista di Marotta ci sono anche due obiettivi Juve - Il francese era già stato seguito l’estate scorsa, ma i nomi che fanno gola a Chivu sono anche altri ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter C8217232 Nome