Calciomercato Inter c’è l’ok di Oaktree all’investimento per gennaio | ecco il profilo prescelto dai dirigenti!

Internews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il nome che accontenta tutti. L’Inter è concentrata sulle prossime sfide di campo, con la delicatissima gara contro il Milan di domenica che catalizza l’attenzione dell’ambiente. Tuttavia, la società lavora sottotraccia per ragionare su come puntellare la rosa a disposizione del tecnico Cristian Chivu già nella finestra di mercato di gennaio. Nonostante il primo posto in campionato e il percorso netto a punteggio pieno in Champions League, la dirigenza ritiene l’organico “perfettibile”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è l’ok di Oaktree all’investimento per gennaio: ecco il profilo prescelto dai dirigenti!

