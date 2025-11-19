Calciomercato Inter bomba dalla Germania | i nerazzurri piombano su Adeyemi! Contatti con l’agente

di Giuseppe Colicchia : la fattibilità dell’operazione. Il futuro di Karim Adeyemi, talentuoso e velocissimo attaccante esterno del Borussia Dortmund, potrebbe tingersi di tinte diverse dal giallonero nella prossima stagione. Un’indiscrezione clamorosa rimbalza direttamente dalla Germania, scuotendo le prospettive del prossimo calciomercato estivo: l’Inter avrebbe messo gli occhi sul gioiello della Nazionale tedesca. A lanciare la notizia è il prestigioso quotidiano Bild, che dipinge un quadro di crescente insoddisfazione da parte del giocatore nei confronti della sua attuale squadra, aprendo scenari inaspettati per le big europee. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, bomba dalla Germania: i nerazzurri piombano su Adeyemi! Contatti con l’agente

Scopri altri approfondimenti

L' #Inter ha un obiettivo preciso bmbr.cc/r7isnz9 #calciomercato #Lazio #19novembre Vai su X

Mercato #Inter, nuovo assalto ad una stella di Chivu #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Inter, dalla Germania: Bisseck valuta l'addio per non perdere il Mondiale - Manuel Akanji si è presentato in nerazzurro con un tale strapotere da oscurare quasi del tutto anche un compagno dalle indubbie qualità come Yann Bisseck. Come scrive calciomercato.com

Kim-Inter, le reazioni dopo l’annuncio in Germania - L’ex Napoli in uscita dal Bayern Monaco, i giornalisti tedeschi convinti della pista di mercato: cosa succede tra i tifosi Il mercato torna improvvisamente protagonista, anche se siamo lontani dal via ... Si legge su calciomercato.it

L'Inter su Atubolu: chi è il portiere del futuro della Germania. Il Milan, gli inizi e il record sui rigori - Secondo quanto riportato in Germania, i nerazzurri starebbero pensando a Noah Atubolu, numero uno del Friburgo e tra i migliori ... Si legge su calciomercato.com