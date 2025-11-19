Calcio Lecco Aliberti | Pronto a fare causa al Comune e a lasciare lo stadio
Durissima reazione del presidente della Calcio Lecco 1912 Aniello Aliberti dopo la bocciatura della mozione sullo stadio Rigamonti-Ceppi. Il consiglio comunale ha respinto lunedì sera, con 17 no e 10 sì, la proposta del consigliere Corrado Valsecchi che impegnava il sindaco su tre punti: tempi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Calcio, 14a giornata Serie C: il Lecco batte la Pro Patria - facebook.com Vai su Facebook
Aliberti al Comune: "Siete lontani dalla realtà, pronto a un confronto pubblico" - Il presidente della Calcio Lecco 1912 fa i conti: "Spesi 1,25 milioni per la Serie B, il Comune ne riconosce solo 700mila in 12 anni. Come scrive leccotoday.it
Aliberti minaccia l'addio: "Il Comune mi costringe a lasciare lo stadio di Lecco" - Il presidente della Calcio Lecco attacca l'amministrazione: "Un anno e mezzo di promesse, per me il discorso è chiuso" ... Lo riporta leccotoday.it
CALCIO LECCO. ALIBERTI: “COMUNE SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ” - In risposta al comunicato dell’Amministrazione Comunale, desidero ribadire che nella recente conferenza stampa mi sono limitato a dire quanto realmente accaduto fino ad oggi. Da valsassinanews.com