Calcio la gioia per le strade di Curacao | i caraibici per la prima volta al Mondiale

Euforia in piazza per i tifosi di Curacao, dopo che la nazionale dell'isola caraibica – guidata dal veterano olandese Dick Advocaat – è diventata la nazione meno popolosa di sempre (poco più di 156mila abitanti) a qualificarsi per i Mondiali. La nazionale è riuscita a strappare un pareggio per 0-0 con la Giamaica, chiudendo il torneo di qualificazione come unica imbattuta e conquistando il primo posto nel Gruppo B con 12 punti.

