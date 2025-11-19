Partita incredibile al “Pozzo-La Marmora” di Biella, teatro del quarto incontro della Juventus nella Champions League di calcio femminile. La Vecchia Signora ha sfiorato l’impresa contro il Lione Women, compagine reduce da tre vittorie in serie in questa prima parte della fase a girone unico e tra le più forti del Vecchio Continente. Si pensi alle 8 Champions in bacheca e alle nove affermazioni consecutive quando ha affrontato la fase menzionata. La squadra di Max Canzi si è trovata nella condizione di prevalere, andando avanti di tre gol al termine del primo tempo: Chiara Beccari al 12?, Michela Cambiaghi al 27? e Tatiana Pinto al 37?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, pari pirotecnico tra Juventus e Lione in Champions League: biancone rimontate da 3-0