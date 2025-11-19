Calcio femminile le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA | Pavan la novità negli States

L’Italia affronterà gli USA in una doppia amichevole di calcio femminile: appuntamento il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale, le azzurre fronteggeranno la formazione più titolata al mondo di fronte al proprio pubblico. Si tratta di un test estremamente rilevante per la nostra Nazionale, che con l’impegno sul suolo americano proseguirà il proprio percorso di avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali, che incominceranno nel mese di marzo. L’Italia giocherà oltreoceano dopo quindici anni, accettando l’invito fatto dalla Federazione a stelle e strisce in occasione del suo quarantesimo anniversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA: Pavan la novità negli States

