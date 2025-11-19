Calcio Austria e Scozia tornano ai Mondiali dopo 28 anni! Pass anche per Belgio Svizzera e Spagna
Salgono a 39 (e nella notte italiana diventeranno 42 con la conclusione dei match della CONCACAF) le squadre qualificate ai Mondiali 2026 di calcio: tornano a giocare la Coppa del Mondo dopo 28 anni (ultima apparizione a Francia 1998 ) Austria e Scozia. Staccano il pass anche Belgio, Svizzera e Spagna. Nel Girone B alla Svizzera bastava evitare una sconfitta con 6 gol di scarto in Kosovo per andare ai Mondiali: il match finisce 1-1 e così gli elvetici vanno ai Mondiali, mentre i kosovari disputeranno i play-off. Match senza nulla da chiedere tra Svezia e Slovenia: finisce 1-1, ma gli svedesi giocheranno i play-off grazie al ripescaggio tramite la Nations League e potranno incontrare l’Italia in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
