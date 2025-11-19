Calcio arrestato un pericoloso latitante | in auto droga e una mitragliatrice da guerra pronta a sparare

Calcio. In auto aveva sostanze stupefacenti di ogni tipo, con tutto il necessario per confezionarlo, ma soprattutto un arsenale da guerra. Nel pomeriggio del 16 novembre i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno arrestato un algerino di 32 anni, con precedenti penali e senza di fissa dimora, in esecuzione di un decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Civitavecchia a seguito della sua evasione dalla custodia cautelare agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L’individuo, segnalato al Numero Unico d’Emergenza 112, è stato rintracciato a Calcio, in località Cascina Motta Bassa, a bordo di una Fiat Croma intestata a una donna di origini rom domiciliata nello stesso paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

