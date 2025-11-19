Cala la pressione al Pronto soccorso | Ingressi ridotti del 9% grazie al Cau un percorso consolidato

Ravennatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati del Cau, la possibilità di acquisto della struttura che ospita il Centro di salute mentale, il miglioramento delle liste d'attesa, la carenza fisiologica di personale. Il Consiglio comunale di ieri a Ravenna, su richiesta dell'opposizione, è stato dedicato alla sanità, con presenti in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Cala la pressione al Pronto soccorso: "Ingressi ridotti del 9% grazie al Cau, un percorso consolidato"

