Caivano la control room dei Carabinieri contro i reati ambientali

Le immagini di un sistema avanzato di videosorveglianza hanno mostrato ai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e della stazione di Caivano un uomo incendiare 25 sacchi di scarti tessili. Quintali di rifiuti, la cui combustione ha alimentato una nube di fumo che ha avvolto anche alcune abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caivano, la «control room» dei Carabinieri contro i reati ambientali

News recenti che potrebbero piacerti

Un uomo di 57 anni, sorpreso a bruciare rifiuti a Caivano, è stato arrestato in flagranza differita L’uomo è stato visto appiccare il rogo grazie alla control room istituita dai carabinieri per monitorare il territorio proprio per contrastare i reati in materia ambientale n - facebook.com Vai su Facebook

CARABINIERI – NAPOLI * CAIVANO: «INCENDIA 25 SACCHI DI SCARTI TESSILI, ARRESTATO 57ENNE IN DIFFERITA GRAZIE ALLA “CONTROL ROOM“ PER I REATI AMBIENTALI» (VIDEO) Vai su X

Caivano, lotta all’inquinamento: attiva la control room ambientale. Arrestato in flagranza differita un 57enne di Acerra per rogo di rifiuti - Tra i primi risultati concreti della nuova normativa c’è l’arresto di un 57enne di Acerra, responsabile di aver incendiato 25 sacchi di scarti tessili, per un totale di diversi quintali di rifiuti ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com

Caivano, quintali di scarti tessili in fiamme: arrestato grazie alla “control room” ambientale - A Caivano arresto in flagranza differita per reati ambientali, reso possibile dal nuovo decreto legge e da sistema videosorveglianza avanzato ... Segnala ilgiornalelocale.it

Incendia rifiuti a Caivano, incastrato dai monitor sempre accesi: 57enne arrestato - È stata una control room, con i suoi monitor accesi sul territorio tra Napoli e Caserta, a rendere possibile un arresto per roghi di rifiuti che fino a poche settimane fa sarebbe stato quasi impossibi ... Da giustizianews24.it