Cagnolina ferita da alcuni petardi lanciati da un motorino | è caccia al responsabile
Un petardo lanciato da un motorino in corsa, contro una cagnolina. E l’animale che rimane ferito. E’ quanto sarebbe accaduto ad Argenta, in via Gramsci, con vittima un animale che era a spasso con la propria padrona. Secondo quanto riportato nella denuncia fatta dalla stessa donna ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Olbia, 12.11.2025 Una storia che tocca il cuore e solleva interrogativi profondi, questa è la storia di Giada, una cagnolina di soli 5 kg, un vero simbolo di coraggio e forza, la forza della vita. Trovata sola e ferita, con le zampe posteriori amputate e le ossa espost - facebook.com Vai su Facebook
Lancia petardi contro un cane: ferito - Una cagnolina è rimasta gravemente ferita dopo l’esplosione di un petardo lanciato da uno scooterista in via Antonio Gramsci ad Argenta (Ferrara). Si legge su polesine24.it
Petardi sul pubblico del rally, otto feriti. Preso l'autore del gesto vandalico - Alcuni petardi sono stati lanciati sul pubblico assiepato sulle strade di San Marino per assistere alla quarta prova speciale del Rally Legend, un'esibizione di auto storiche che richiama moltissimi ... Scrive rainews.it