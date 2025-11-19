Cagnolina ferita da alcuni petardi lanciati da un motorino | è caccia al responsabile

Ferraratoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un petardo lanciato da un motorino in corsa, contro una cagnolina. E l’animale che rimane ferito. E’ quanto sarebbe accaduto ad Argenta, in via Gramsci, con vittima un animale che era a spasso con la propria padrona. Secondo quanto riportato nella denuncia fatta dalla stessa donna ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cagnolina ferita alcuni petardiLancia petardi contro un cane: ferito - Una cagnolina è rimasta gravemente ferita dopo l’esplosione di un petardo lanciato da uno scooterista in via Antonio Gramsci ad Argenta (Ferrara). Si legge su polesine24.it

Petardi sul pubblico del rally, otto feriti. Preso l'autore del gesto vandalico - Alcuni petardi sono stati lanciati sul pubblico assiepato sulle strade di San Marino per assistere alla quarta prova speciale del Rally Legend, un'esibizione di auto storiche che richiama moltissimi ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cagnolina Ferita Alcuni Petardi