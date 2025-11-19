Cagliari scomparsa Martina Lattuca | nell’ultimo video cammina sotto la pioggia verso un sentiero
A far scattare ieri l’allarme il compagno: ricerche senza sosta nella zona di Calamosca, dove è stata trovata l'auto della commessa cagliaritana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Donna scomparsa a Cagliari, in azione droni e unità cinofile - Proseguono senza sosta le ricerche di Martina Lattuca, la commessa di una libreria di 49 anni di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio nella zona di Calamosca a Cagliari. Segnala ansa.it
