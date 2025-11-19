Caduta shock a Miss Universo | Gabrielle Henry Miss Jamaica crolla dalla passerella e finisce in barella
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, cade dalla passerella durante la preliminare di Miss Universo 2025 e viene portata via in barella. Nessuna notizia sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
