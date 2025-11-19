Cadavere bimbo otto anni trovato in casa nel Salento
Una drammatica vicenda ha sconvolto il Salento: i carabinieri e la capitaneria di porto hanno rinvenuto i corpi senza vita di un bambino di otto anni e della madre, 35 anni. Il piccolo è stato trovato in casa, con evidenti segni di violenza compatibili con un’arma da taglio. La madre, invece, era stata recuperata in mare nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera, dopo che un sub aveva segnalato il ritrovamento al largo di Torre dell’Orso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
