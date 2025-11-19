Cacciano e Razzano chiusura della campagna con Marta Bonafoni

Ad annunciare la chiusura della campagna elettorale è Rosa Razzano, Presidente provinciale della Federazione del Partito Democratico e candidata, insieme al Segretario provinciale Giovanni Cacciano, nelle liste Dem per le elezioni regionali in Campania. L'evento conclusivo a Benevento è programmato per il 21 novembre alle ore 19.00 presso le Fabbriche Riunite di Benevento, nel Rione Ferrovia, e vedrà la partecipazione di Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale della Segreteria del Partito Democratico. " La chiusura a Benevento – spiega Rosa Razzano – rappresenta un momento pubblico di sintesi del viaggio elettorale, durante il quale abbiamo avuto modo di confrontarci con cittadini, associazioni e diversi operatori del territorio provinciale.

