Roma, 19 novembre 2025 – Il desiderio di perdere peso e le penne d’insulina ‘travestite’ da Ozempic, farmaco indicato per il diabete di tipo 2 e usato anche per dimagrire. Bisogna combinare insieme questi elementi per capire che cosa sta succedendo in Italia. Per comprendere come mai una 31enne di Padova abbia rischiato la vita dopo essersi iniettata un farmaco acquistato online. I numeri di Aifa. “I medici siano responsabili”. La necessità e le truffe. L’allarme sulle ricette false. I numeri di Aifa. Intanto l’ultimo rapporto Aifa - Agenzia italiana del farmaco - pochi giorni fa ci ha consegnato due certezze: gli antidiabetici sono farmaci costosi e sempre più utilizzati, “nel 2024 hanno registrato una spesa pubblica complessiva di 1,642 miliardi di euro, con un aumento del 13,2% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Caccia ai farmaci per dimagrire, ricette false e acquisti sul web I medici: c'è un utilizzo scorretto