Caccia ai farmaci per dimagrire ricette false e acquisti sul web I medici | c’è un utilizzo scorretto
Roma, 19 novembre 2025 – Il desiderio di perdere peso e le penne d’insulina ‘travestite’ da Ozempic, farmaco indicato per il diabete di tipo 2 e usato anche per dimagrire. Bisogna combinare insieme questi elementi per capire che cosa sta succedendo in Italia. Per comprendere come mai una 31enne di Padova abbia rischiato la vita dopo essersi iniettata un farmaco acquistato online. I numeri di Aifa. “I medici siano responsabili”. La necessità e le truffe. L’allarme sulle ricette false. I numeri di Aifa. Intanto l’ultimo rapporto Aifa - Agenzia italiana del farmaco - pochi giorni fa ci ha consegnato due certezze: gli antidiabetici sono farmaci costosi e sempre più utilizzati, “nel 2024 hanno registrato una spesa pubblica complessiva di 1,642 miliardi di euro, con un aumento del 13,2% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Caccia ai farmaci per dimagrire, ricette false e acquisti sul web I medici: c’è un utilizzo scorretto - Roma, 19 novembre 2025 – Il desiderio di perdere peso e le penne d’insulina ‘travestite’ da Ozempic, farmaco indicato per il diabete di tipo 2 e usato anche per dimagrire. quotidiano.net scrive
Ozempic-mania, anche in Trentino caccia ai farmaci anti-diabetici per dimagrire - Negli Stati Uniti il 6% della popolazione si inietta ogni settimana il medicinale, che sfrutta un sistema ... Da rainews.it
Ricette false per i farmaci anti diabete usati per dimagrire - Facevano incetta di farmaci per diabetici, utilizzando centinaia di ricette contraffatte, per poi smerciarli sul mercato clandestino. rainews.it scrive