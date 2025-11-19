Csinistra | Schlein ' da emendamenti manovra unitari si vede già nostra visione'
Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Per battere la destra non c'è bisogno di tanta immaginazione. Perchè l'abbiamo già battuta in Umbria e Sardegna. Quello che stiamo facendo è essere testardamente unitari. mettere insieme le forze alternativa alla destra per proporre un'alternativa e sulla manovra abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti unitari in cui si intravede già la nostra visione del Paese". Lo dice Elly Schlein a Cartabianca su Rete4. 🔗 Leggi su Iltempo.it
