Burnt Offering | vite in fiamme al teatro Vascello
Il teatro Vascello ha ospitato un rituale, più che uno spettacolo: Burnt Offering, della compagnia coreana 99artcompany, è una preghiera di corpi palpitanti, di sguardi che si alzano e di danze che iniziano, in attesa che il cielo risponda. Un’esperienza coreografica che ci invita a riflettere sull’origine del sentimento religioso, del lavoro umano e della pulsione artistica. La performance, realizzata con il sostegno del ministero della cultura, dello sport e del turismo coreano e della korean foundation for international cultural exchange, è stata premiata come miglior produzione ai Seoul Art Awards. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un'unica data a Roma per Burnt Offering! La 99artcompany porta al Teatro Vascello di Roma la danza coreana che risveglia l'anima, un rituale sublime che ha vinto il Seoul Arts Award. Se sei nella capitale, non puoi perdertelo! Domani 18/11. https://www. - facebook.com Vai su Facebook
Debutta lo spettacolo di danza BURNT OFFERING (Je: Una Vita in Fiamme) - BURNT OFFERING (Je: Una Vita in Fiamme) in collaborazione con Istituto Cultura Coreano e Korean Foundation for International Cultural Exchange che va in scena presso il Teatro Vascello. corrierenazionale.it scrive