Burnt Offering | vite in fiamme al teatro Vascello

Il teatro Vascello ha ospitato un rituale, più che uno spettacolo: Burnt Offering, della compagnia coreana 99artcompany, è una preghiera di corpi palpitanti, di sguardi che si alzano e di danze che iniziano, in attesa che il cielo risponda. Un’esperienza coreografica che ci invita a riflettere sull’origine del sentimento religioso, del lavoro umano e della pulsione artistica. La performance, realizzata con il sostegno del ministero della cultura, dello sport e del turismo coreano e della korean foundation for international cultural exchange, è stata premiata come miglior produzione ai Seoul Art Awards. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

