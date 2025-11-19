Buratto Fili Bastoni Caracciolo | Un' esposizione emozionante che arricchisce l’offerta culturale

Reggiotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mary Caracciolo, assessora alla cultura, ha fatto visita al Castello Aragonese, dove è attualmente allestita la mostra “Buratto, Fili, Bastoni”. Insieme a lei erano presenti la funzionaria Daniela Neri (Programmazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali) e il responsabile del Castello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

buratto fili bastoni caraccioloReggio Calabria, al Castello Aragonese la mostra “Buratto, Fili, Bastoni”. Caracciolo: “esposizione emozionante” - L’assessore alla Cultura, Mary Caracciolo, ha fatto visita al Castello Aragonese, dove è attualmente allestita la mostra “Buratto, Fili, Bastoni”. Segnala strettoweb.com

buratto fili bastoni caraccioloInaugurata al Castello Aragonese la mostra “Buratto, Fili, Bastoni”: un viaggio nell’incanto di marionette, burattini e pupi - È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato la mostra “Buratto, Fili, Bastoni”, allestita nelle suggestive sale del Castello Aragonese ... ilmetropolitano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Buratto Fili Bastoni Caracciolo