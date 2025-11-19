Buratto Fili Bastoni Caracciolo | Un' esposizione emozionante che arricchisce l’offerta culturale

Mary Caracciolo, assessora alla cultura, ha fatto visita al Castello Aragonese, dove è attualmente allestita la mostra “Buratto, Fili, Bastoni”. Insieme a lei erano presenti la funzionaria Daniela Neri (Programmazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali) e il responsabile del Castello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it