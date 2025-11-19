Buono scuole paritarie da 1.500 euro Suor Alfieri risponde alle critiche | Non un privilegio ma un diritto
Le reazioni critiche verso il cosiddetto buono scuola riportano alla luce un atteggiamento ricorrente: la difficoltà di superare schemi ideologici, ancora ben presenti sia nel discorso politico che in alcune letture mediatiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Regione Lombardia: Dote Scuola – componente Buono Scuola, anno scolastico 2025/2026 ? Fino alle ore 12 del 11/12/2025, le famiglie degli studenti residenti in Lombardia e iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie o stat - facebook.com Vai su Facebook
Con il Governo Conte oltre 8 miliardi di finanziamenti alla scuola pubblica. Con il Governo Meloni zero euro alla scuola pubblica e regali alle scuole private. Ci batteremo in Parlamento per fermare questo obbrobrio. Vai su X
Scuola, il blitz del centrodestra: bonus da 1500 euro per gli studenti delle paritarie - Gli emendamenti prevedono anche un incremento di 20 milioni per gli stanziamenti agli istituti primari e secondari. Lo riporta repubblica.it
Bonus per le scuole private, 1.500 euro per iscrivere i figli alle paritarie - 000 euro a famiglia: l’opposizione attacca la misura. Segnala quifinanza.it
Voucher di 1.500 euro per chi sceglie le scuole private: la proposta del centrodestra - Un 'bonus scuola' per le famiglie con un Isee sotto i 30 mila euro che scelgano le scuole paritarie di primo e secondo grado ... Scrive dire.it