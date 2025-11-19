Bui presenta il suo piano Veneto 2035 | Noi portiamo un metodo non uno slogan

Padovaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il Veneto — afferma Bui — ha bisogno di tornare a fare programmazione vera, non ad inseguire emergenze. I territori chiedono risposte concrete: sulla sanità, sulla mobilità, sulle imprese che faticano, sulle famiglie che non trovano servizi. Noi portiamo un metodo, non uno slogan». Il candidato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

